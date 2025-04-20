Появились новые подробности страшного пожара с пятью погибшими детьми Мать пяти погибших на пожаре астраханских детей в ночь трагедии была в гостях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Астраханской области мать, в чьем доме погибли пятеро детей на пожаре, в ночь трагедии пила алкоголь в гостях, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По предварительным данным, несовершеннолетние ночевали одни.

Матери погибших детей дома не было. Установлено, что на момент пожара она находилась в гостях у своей матери, где распивала спиртные напитки, — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что погибшим от четырех до 11 лет. При этом четверо погибших были детьми астраханки, двое из которых приемные, в доме также находился сын ее знакомой. Отмечается, что одному ребенку удалось спастись.

Предварительной причиной пожара считают короткое замыкание электропроводки. Следователям также предстоит изучить действия органов ПДН.

Пожар в Астрахани произошел в ночь на 20 апреля. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

Кроме того, в ночь с 19 на 20 апреля в поселке Василовка Челябинской области произошел мощный пожар, в результате которого погибли четверо детей: девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. Как указали в региональном управлении МЧС, огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания.