Пятеро детей стали жертвами пожара в Астрахани СК: в Астрахани пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет погибли при пожаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Астраханской области. Там отметили, что следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Как уточнили в ведомстве, в ночь на воскресенье, 20 апреля, произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахани. Мать несовершеннолетних в этот момент отсутствовала.

Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре, — указали в СК, позднее дополнив информацию о пятом ребенке.

Также в ночь с 19 на 20 апреля в поселке Василовка Челябинской области произошел мощный пожар, в результате которого погибли четверо детей: девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. Как указали в региональном управлении МЧС, огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания.

До этого детский сад с 336 воспитанниками эвакуировали из-за сильного пожара в Волжском районе Самарской области. По данным регионального ГУ МЧС, причиной возгорания стал вспыхнувший камыш. Ветер быстро разнес огонь.