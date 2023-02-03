Появились кадры уничтожения украинского танка

Полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселев в Telegram опубликовал видео уничтожения танка Т-64 ВСУ российской артиллерией на Сватовском направлении. На видео в украинскую боевую машину попадает снаряд. Через некоторое время около танка появляется дрон и снимает его.

2 февраля Минобороны России показало кадры боевой работы самоходного миномета «Тюльпан» в зоне специальной операции. На кадрах минометы поражают военную инфраструктуру ВСУ. В «Тюльпане» применяются 240-миллиметровые снаряды, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

30 января бойцы первой Славянской бригады уничтожили боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении из миномета 2С4 «Тюльпан». Взрыв боеприпасов ВСУ последовал после того, как снаряд пробил защитные перекрытия.

Полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что выстроенная ВСУ оборона наиболее эффективно уничтожается с помощью минометных орудий. По его словам, используемые российской армией самоходные минометы «Тюльпан» способны выводить из строя или как минимум наносить непоправимые повреждения всем видам сооружений.