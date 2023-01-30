Российский самоходный миномет «Тюльпан» поразил боекомплект ВСУ в ДНР Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» уничтожил боекомплект украинских войск в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходный миномёт артиллерии 2С4 «Тюльпан»

Бойцы первой Славянской бригады уничтожили боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Взрыв боеприпасов ВСУ последовал после того, как снаряд пробил защитные перекрытия, соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Агентство отмечает, что координаты расположения противника определил оператор-корректировщик. Данные он передал минометному расчету. Точным оказался выстрел тяжелым, 240-миллиметровым снарядом, спровоцировавшим подрыв боекомплекта.

На сегодняшний день «Тюльпан» остается единственным в мире минометом калибра 240 мм. Он способен стрелять обычным снарядом на 10 км, а активно-реактивным — на 20 км.

Ранее полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что выстроенная ВСУ оборона наиболее эффективно уничтожается с помощью минометных орудий. По его словам, используемые российской армией самоходные минометы «Тюльпан» способны выводить из строя или как минимум наносить непоправимые повреждения всем видам сооружений. Эксперт отметил, что это орудие использует снаряды с повышенной мощностью.