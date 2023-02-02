МО России показало кадры работы самого мощного в мире миномета

Минобороны России показало кадры боевой работы самоходного миномета «Тюльпан» в зоне специальной операции, видео публикует ТАСС. На кадрах минометы поражают военную инфраструктуру ВСУ. В «Тюльпане» применяется 240-миллиметровые снаряды, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

На сегодняшний день «Тюльпан» остается единственным в мире минометом калибра 240 мм. Он способен стрелять обычным снарядом на 10 км, а активно-реактивным — на 20 км.

30 января бойцы первой Славянской бригады уничтожили боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении из миномета 2С4 «Тюльпан». Взрыв боеприпасов ВСУ последовал после того, как снаряд пробил защитные перекрытия.

Полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что выстроенная ВСУ оборона наиболее эффективно уничтожается с помощью минометных орудий. По его словам, используемые российской армией самоходные минометы «Тюльпан» способны выводить из строя или как минимум наносить непоправимые повреждения всем видам сооружений.