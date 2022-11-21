Названо российское орудие, способное пробивать брешь в обороне ВСУ Полковник Хатылев: минометы «Тюльпан» наиболее эффективно уничтожают оборону ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выстроенная ВСУ оборона наиболее эффективно уничтожается с помощью минометных орудий, рассказал «ПолитЭксперту» полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, используемые российской армией самоходные минометы «Тюльпан» способны выводить из строя или как минимум наносить непоправимые повреждения всем видам сооружений. Эксперт отметил, что орудие использует снаряды с повышенной мощностью.

Минометы подходят больше. Они накрывают технику, живую силу, верхние перекрытия укреплений, вертикально фу стоящие стены. Когда мина атакует неподвижный объект, она может поразить его, поэтому эффективность орудия очень высокая, — пояснил Хатылев.

Полковник добавил, что обычно при использовании минометов бойцы ведут стрельбу со сменой позиции после двух-трёх выстрелов. «Тюльпаны», по словам эксперта, подвержены такому ответу в меньшей степени, потому что после их удара стрелять в ответ некому.

В китайских СМИ ранее сообщили, что Россия располагает оружием, перед которым США бессильны. Речь шла об атомной подводной лодке проекта «Борей», имеющей на борту ракеты, которые американские ПВО перехватить не в состоянии.