Появились кадры с места падения беспилотника ВСУ в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с предположительного места падения беспилотника ВСУ в Ростове-на-Дону. На опубликованной записи видно, что сотрудники МЧС оцепили периметр вокруг места падения БПЛА. Повреждения получили фасад одного из зданий, а также минимум два автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.