Появились кадры пожара на нефтяном объекте в Коми Readovka опубликовала видео пожара на нефтяном резервуаре в Коми

Фото: МЧС РФ

В Сети появилось видео пожара на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми. В результате возгорания погиб один человек, двое пострадали.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Readovka, видно, как черные клубы дыма поднимаются над горящим объектом. По данным канала, там могла произойти детонация остаточных газов.

Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел в районе поселка Верхнеколвинск. Резервуар был выведен из эксплуатации, нефти в нем не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Возгоранию был присвоен ранг № 2. Для тушения пожара были задействованы 17 единиц техники и 49 человек.

«КомиИнформ» уточняет, что оба сотрудника подрядной организации «Эколайф» занимались очисткой резервуара. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сначала сообщала только об одном пострадавшем в результате происшествия.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины второй раз за неделю пытались атаковать топливное хранилище в Брянской области. По данным канала, повреждения получил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. Пострадавших в результате инцидента нет. Министерство обороны России информацию не комментировало.