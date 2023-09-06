Появились кадры из школы в Петербурге, где у ученицы взорвался пауэрбанк

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В Санкт-Петербурге в гимназии № 642 у ученицы младших классов взорвалось переносное зарядное устройство, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в результате взрыва школьница не пострадала. Всех учащихся и преподавателей вывели из здания. В Сети появились кадры с места происшествия.

По данным SHOT, инцидент произошел в гимназии на Морской набережной в Санкт-Петербурге. Девочка подключила смартфон к переносному зарядному устройству и положила его в портфель. После этого прогремел взрыв. Отмечается, что от смартфона у школьницы остался лишь корпус. По факту произошедшего проводится проверка.

15 августа в Новокузнецке от удара током погиб ребенок. Он взял в рот провод от зарядного устройства. Полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство в этот момент было подключено к розетке.

Эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов порекомендовал не использовать гаджеты во время подзарядки. По его словам, батарея устройства нагревается, в результате чего гаджет может воспламениться или взорваться.