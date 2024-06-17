Появились кадры гигантского оползня на Сахалине «112»: мощный оползень перекрыл дорогу в Углегорском районе Сахалина

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Гигантский оползень сошел прямо на трассу в Углегорском районе Сахалина, сообщает Telegram-канал «112». Он также показал кадры с места происшествия, снятые при помощи квадрокоптера. Согласно публикации, местные власти планируют ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как уточнил канал, в настоящее время на месте схода грязевых масс работает тяжелая техника. К трассе подвезли несколько единиц экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков. Проезд по трассе по-прежнему заблокирован. Предполагается, что из-за схода оползня автодорога получила серьезные повреждения.

На опубликованных кадрах видно, что трассу засыпало большой массой земли с кустами и травой. На заблокированной дороге уже образовался затор из автомобилей.

Ранее СМИ сообщали о сходе оползня в Самаре. Из-за опасного природного явления был заблокирован один жилой дом. Очевидцам происшествия удалось снять на камеру, как обрушилась земля вместе с асфальтом и кустами, после чего пласты земли и дорожного покрытия провалились в глубокий овраг.

Также ранее сход грязевых масс произошел в Папуа — Новой Гвинее, оползень мог заживо похоронить тысячи человек. Точное число оказавшихся под завалами людей назвать сложно.