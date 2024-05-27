В Папуа — Новой Гвинее оползень мог заживо похоронить тысячи человек Reuters: более 2 тысяч человек находятся под завалами в Папуа — Новой Гвинее

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Более двух тысяч человек могут находиться под землей в результате схода оползня в Папуа — Новой Гвинее, пишет Reuters со ссылкой на Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями в письме в ООН. Точное число оказавшихся под завалами назвать сложно, так как перепись населения в местах ЧП проводилась в последний раз в 2000 году.

Более двух тысяч человек могут быть похоронены заживо в результате мощного оползня в Папуа — Новой Гвинее на прошлой неделе. Из-за опасной местности и сложности доставки помощи шансы на выживание сокращаются, — сказано в сообщении.

Местные жители пытаются разобрать завалы своими силами. Они используют лопаты, палки, а кто-то вовсе пытается копать голыми руками.

18 членов моей семьи похоронены под обломками и землей, на которых я стою. И гораздо больше членов семьи в деревне, которых я не могу сосчитать. Я не могу забрать тела, поэтому беспомощно стою здесь, — отметила одна из местных жительниц.

Сильнейший оползень в Папуа — Новой Гвинее произошел 25 мая. Стихия затронула более шести деревень, в зоне поражения оказались почти 1200 домов. Оползень полностью разрушил деревню Каокалам в провинции Энга, которая расположена в северной части страны.

По последним данным, предоставленным Международной организацией по миграции (МОМ), в результате схода оползня могли погибнуть около 670 человек. Отмечалось, что спасатели и родственники пропавших «потеряли всякую надежду» на то, что они могут оказаться живыми.