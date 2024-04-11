Сильный оползень заблокировал жилой дом в Самаре и попал на видео Mash: в Самаре жилой дом оказался заблокирован из-за сильного оползня

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В Самаре в районе Красной Глинки произошел сход оползня, передает Telegram-канал Mash. По его данным, из-за опасного природного явления никто не пострадал, однако один жилой дом оказался заблокирован.

На опубликованных каналом кадрах видно, как обрушилась земля вместе с асфальтом и кустами. На видео заметно, что большие пласты земли и дорожного покрытия сходят в глубокий овраг. В результате перед одним домом образовалась глубокая яма в несколько метров.

Ранее в районе железнодорожного перегона Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае сошел сель, движение поездов в районе Сочи было временно остановлено. Оползень с горы сошел на железную дорогу из-за переувлажнения грунта после проливных дождей на курорте. В устранении последствий аварии принимали участие 39 человек и семь единиц техники. Пассажиров поездов пересаживали на автобусы, довозили до ж/д вокзалов Сочи и Адлера, а также сочинского аэропорта. На станции Дагомыс и Лоо в связи с ЧП направляли 22 автобуса.

Также сход оползня произошел на шахте на севере Танзании. Президента страны Самия Сулуху Хассан сообщила, что происшествие по меньшей мере унесло жизни 21 человека. Трагедия случилась в регионе Симию.