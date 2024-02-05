На железнодорожные пути в Сочи сошел сель В районе ж/д перегона Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае сошел сель

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В районе ж/д перегона Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае сошел сель, движение поездов в районе Сочи временно остановлено, сообщает Telegram-канале «ЧП Сочи». Последствия схода грунта оперативно устраняют с помощью спецтехники.

Канал отмечает, что оползень с горы сошел на железную дорогу из-за переувлажнения грунта после проливных дождей на курорте. В устранении последствий аварии принимают участие от РСЧС 39 человек и семь единиц техники. Пассажиров поездов пересаживают на автобусы, довозят до ж/д вокзалов Сочи и Адлера, а также сочинского аэропорта. На станцию «Дагомыс» и «Лоо» в связи с ЧП направили 22 автобуса.

Ранее в Гурзуфе из-за сильных осадков сошел сель, в результате чего повреждения получил автомобиль, подтопленными оказались подвалы четырех домов. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что перебои с электроэнергией были зафиксированы в Никите, Гурзуфе, Массандре и Восходе. Поваленное дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде и заблокировало выезд к Ливадии.

В январе свыше 40 человек накрыло оползнем в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая. Под землей также оказалось несколько населенных пунктов. Для проведения поисково-спасательных работ задействовали более 200 спасателей. Также свыше 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.