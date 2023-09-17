Появились фото украинского дрона, сбитого на подлете к нефтебазе в Феодосии Mash показал фото со сбитым на подлете к нефтебазе в Феодосии дроном ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал Mash показал снимки с обломками украинского дрона, который сегодня был сбит на подлете к Феодосии. На кадрах видно, что после падения у беспилотника самолетного типа отвалились крылья. Минобороны не комментировало эти фото.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в ночь на 17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. Отмечается, что за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

Также Telegram-канал SHOT написал, что минувшей ночью беспилотник с поражающими элементами атаковал Редкинский химзавод в Конаковском районе Тверской области. По данным канала, дрон был сбит силами ПВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме этого, Mash сообщал о перехвате ВКС России украинского беспилотника в Калужской области. По информации канала, дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка.

Еще один беспилотник, по сведениям Mash, был сбит в Тульской области. Аппарат летел в сторону Москвы, и беспилотник упал на территорию Логистического центра № 1, неподалеку от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».