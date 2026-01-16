Пострадавшим при взрыве в Сыктывкаре организовали круглосуточный уход Минздрав Коми: за пострадавшими в Сыктывкаре круглосуточно следят врачи

За пострадавшими при взрыве в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре круглосуточно наблюдают врачи, сообщили в Telegram-канале минздрава Коми. Медики также консультируются с коллегами из федеральных учреждений по особо сложным случаям.

Всем пострадавшим обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. По наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений посредством телемедицины, — подчеркнули в ведомстве.

По информации ведомства, семеро пострадавших находятся в республиканской больнице, еще пятеро — в городском учреждении Эжвинского района. Шесть пострадавших самостоятельно обратились в медицинскую службу МВД.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.