Пострадавших в Хабаровске протестных активистов отпустили домой из больницы

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Двоих активистов, госпитализированных в Хабаровске после акции в поддержку арестованного экс-главы края Сергея Фургала, отпустили по домам.

Об этом РБК рассказали в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что пострадавшую женщину отпустили сразу после врачебного осмотра. У неё выявили ушибы и ссадины. У мужчины диагностированы ушибы мягких тканей туловища, рук, ног и головы. Его также отпустили из больницы, состояние обоих пострадавших опасений у медиков не вызывает.

10 октября во время акции протеста, которые стали уже традиционными для Хабаровска, манифестанты вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН, писал NEWS.ru. Силовики применили спецсредства для разгона митинга. Порядка 25 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, задержали.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.