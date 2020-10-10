Пострадавших в Хабаровске протестных активистов отпустили домой из больницы

Двоих активистов, госпитализированных в Хабаровске после акции в поддержку арестованного экс-главы края Сергея Фургала, отпустили по домам.
Об этом РБК
10 октября во время акции протеста, которые стали уже традиционными для Хабаровска, манифестанты вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН, писал NEWS.ru. Силовики применили спецсредства для разгона митинга. Порядка 25 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, задержали.
Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.
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