Пострадавшая при взрыве газа в Новосибирске скончалась в больнице

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Последствия взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Число жертв взрыва газа в жилом доме на Линейной улице в Новосибирске выросло до пятнадцати, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Уборщица из Киргизии Айжаныл Калмурзаева скончалась от тромба легочной артерии спустя две недели после ЧП, передает «КП — Новосибирск».

После взрыва Калмурзаева попала в НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, где успешно перенесла сложную операцию на позвоночник, однако 24 февраля ее доставили в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии», уточнила руководитель пресс-службы Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева. По ее словам, пациентке провели тромболитическую терапию, но несмотря на усилия врачей она скончалась. Издание уточнило, что погибшая была замужем и у нее было двое сыновей.

Ранее сообщалось, что спасатели смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва газа и последующего частичного обрушения. В числе спасенных был один ребенок. Девять человек были доставлены в больницы, у них диагностированы травмы.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.