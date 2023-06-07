Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый в России завод по производству антиблокировочных тормозных систем (ABS) начинает работу в Костроме, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Василия Шпака. В результате с 1 июля стартуют регулярные поставки российским автопроизводителям.

По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям, — заявил он, комментируя вопрос о локализации производства электронных компонентов для автомобилей в России.

Конкретные сроки открытия нового производства он не указал. Шпак также отметил, что Россия уже смогла заменить импорт электронных блоков управления, проводных изделий и частично датчиков для автопрома.

Мы продолжаем увеличивать долю российских электронных компонентов в автомобильной промышленности и локализовать оставшуюся электронную архитектуру, — добавил он.

Система ABS предназначена для предотвращения блокировки колес автомобиля при торможении, что помогает сохранить устойчивость и управляемость. В прошлом году ведущие автопроизводители России, включая АвтоВАЗ, столкнулись с дефицитом ABS и ESP. Чтобы избежать остановки конвейеров, власти приняли решение о введении упрощенного технического регламента, допускающего отсутствие этих систем в выпускаемых автомобилях. Однако в конце мая кабмин постановил возвращение обязательного требования установки ABS в автомобили, производимые в России, с декабря 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать требования к локализации производства машин для такси и каршеринга. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить доклад главе государства не позднее 1 августа 2023 года, говорится в соответствующем перечне поручений.