Полиция в Костроме избила директора мастерской РПЦ за мелкое хулиганство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в ходе задержания за мелкое хулиганство избили директора православной мастерской РПЦ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Причина применения полицейскими грубой физической силы неизвестна.

Инцидент случился несколько дней назад после звонка местных жителей в полицию. Тогда двоим сотрудникам правоохранительных органов попался 52-летний Валерий Сливянчук, являющийся директором православной мастерской «Кацея», принадлежащий Костромской епархии. Там производится православная атрибутика, литература, ювелирные украшения и т.д.

Директора «Кацеи», как пишет издание, попросили пройти в отдел, где должен был быть составлен протокол за мелкое хулиганство.

По словам мужчины, сотрудники полиции его избили. Он обратился позже в больнице, где ему диагностировали перелом ребра и различные ушибы и ссадины.

Если вина полицейских будет доказана, последует их непременное увольнение с возбуждением уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее трое полицейских подрались с гражданскими лицами в гаражах на улице Димитрова в Красноярске. Конфликт случился 27 июня и закончился стрельбой из травматического оружия. Как сообщили в региональном главке МВД, причина драки — «инцидент на бытовой почве».