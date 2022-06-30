Полицейские подрались с гражданскими в гаражах Красноярска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое полицейских подрались с гражданскими лицами в гаражах на улице Димитрова в Красноярске, сообщает «МК в Красноярске». Конфликт случился 27 июня и закончился стрельбой из травматического оружия. Как сообщили в региональном главке МВД, причина драки — «инцидент на бытовой почве».

Один из участников стычки рассказал, что приехал с другом в гараж выгрузить мебель, а сосед по гаражу зашёл с ним, после чего начал бить и попытался задушить. По словам пострадавшего, мужчина напал из-за того, что с ним не поздоровались. Началась драка с его компанией, один из товарищей потерпевшего выстрелил из травматики в одного из троих зачинщиков.

Они оказались полицейскими и в тот момент были пьяными, утверждают их оппоненты.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о назначенной служебной проверке.

Ранее пьяные участники крестного хода избили полицейского в Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря. Инцидент произошёл, когда следящий за порядком сотрудник полиции предупредил участвовавших женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчины схватили полицейского за руки, а женщина стала бить древком от хоругви по спине.