«Полиция — по пять раз в день»: сосед о пьянстве зарезавшего жену военного Сосед зарезавшего жену военного из Нижегородской области рассказал о его пьяных дебошах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области военный, вернувшийся домой с территории Украины, во время отпуска зарезал жену после попойки, заподозрив, что она хочет вытащить у него деньги из кармана. Сосед мужчины рассказал NEWS.ru, что супружеская пара и раньше часто выпивала и скандалила. По его словам, подозреваемый ушел на военную операцию добровольцем и вернулся по ранению.

Это проклятое вино и сгубило их обоих. Я их постоянно ругал, говорил: что вы творите, у вас же растут два сына, и они все это видят. По итогу моих слов хватало на неделю, а потом опять пьянки и ругань, полиция, бывало, приезжала по пять раз в день, — рассказал сосед.

Он также рассказал, что покойная любила выпить и «транжирила» деньги, которые присылал супруг из зоны СВО. Теперь же родственники отказываются ее хоронить.

По словам соседа, несмотря на частые скандалы, он ни разу не видел, чтобы к семье приходила опека. По его мнению, налицо бездействие органов власти. Он также посетовал, что у семьи осталась ипотека, куда был вложен материнский капитал.

Надо создавать такой закон, чтобы всех карал, чтобы не страдали дети, теперь страшно подумать, что станет с этими мальчиками, какими они вырастут, — рассказал сосед.

В марте в Кировской области задержали экс-бойца ЧВК «Вагнер» за убийство женщины. По информации сотрудников органов правопорядка, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме потерпевшей, нанес ей колото-резаные раны головы и тела.