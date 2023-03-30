В Кировской области задержали экс-бойца «Вагнера» за убийство женщины

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Бывший заключенный и экс-боец ЧВК «Вагнер» задержан в Кировской области за убийство 85-летней женщины, передает РИА Новости. В следственном управлении СК РФ по региону отказались называть фамилию задержанного. По информации правоохранителей, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней потерпевшей, нанес ей колото-резаные раны головы и тела.

Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в региональном СУСК.

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что руководство ЧВК «Вагнер» готово содействовать правоохранителям в ситуациях, связанных с их бойцами.

Ранее стало известно о задержании бывшего мужа многодетной матери из города Кировска Мурманской области. Следствие полагает, что мужчина расправился с экс-супругой на почве личной неприязни. Он убил женщину и отвез ее тело на строительную площадку. В машине подозреваемого обнаружили среды крови. У убитой и подозреваемого четыре общих ребенка.