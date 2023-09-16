Полиция нашла обстрелявшего автобусы в Ярославле подростка

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правоохранители установили личность подростка, обстрелявшего три пассажирских автобуса в Ярославле, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел 14 сентября в Дзержинском районе города.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района города Ярославля, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что 14 сентября неизвестные устроили стрельбу по двум пассажирским автобусам в Дзержинском районе Ярославля. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские выясняли все причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно житель Новосибирска открыл стрельбу в центре города после ссоры с женщиной. Инцидент произошел на улице Депутатской. После разговора с девушкой, которая держала на руках ребенка, мужчина достал из багажника автомобиля автоматическую винтовку, после чего сделал несколько выстрелов. В результате стрельбы никто не пострадал.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего.