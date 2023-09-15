Неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса в Ярославле

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Неизвестные устроили стрельбу по двум пассажирским автобусам в Дзержинском районе Ярославля, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Ярославль, следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По предварительной информации неизвестными был использован неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении автобусов общественного транспорта, — говорится в заявлении.

В настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее стало известно, что житель Новосибирска открыл стрельбу в центре города после ссоры с женщиной. Инцидент произошел на улице Депутатской. После разговора с девушкой, которая держала на руках ребенка, мужчина достал из багажника автомобиля автоматическую винтовку, после чего сделал несколько выстрелов. В результате стрельбы никто не пострадал.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего.