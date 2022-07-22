Полиция ищет мужчин, устроивших самосуд над избившими женщину подростками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье полицейские разыскивают мужчин, которые устроили самосуд над избившими женщину подростками, пишет Baza. Ранее в поселке Дунай двое молодых людей поиздевались над местной жительницей, запечатлев происходящее на видео. Пока один из подростков наносил женщине удары руками и ногами по лицу, требуя отдать деньги, второй выступал в роли оператора. Позже двух смельчаков нашли местные жители, которым не понравилось поведение молодых людей.

Местные мужики внимательно изучили видео со смельчаком и довольно быстро его нашли, чтобы провести воспитательную беседу. Правда, она прошла в своеобразном ключе: парня подвесили за потолок и серьезно отлупили палкой. Второго подростка, который снимал избиения женщины, отвезли на лодке в море и высадили на буй прямо в заливе, — сообщает Telegram-канал.

Теперь у борцов за справедливость могут возникнуть проблемы с законом: их разыскивает полиция.

Ранее полицейские в Сочи задержали четверых работников пляжа «Фрегат», избивших палками и арматурой 23-летнего самбиста Никиту. Против задержанных возбудили уголовные дела. Кадры избиения попали на видео.