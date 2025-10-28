Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:24

Полицейским пришлось стрелять по машине, чтобы остановить гонщика-подростка

В Ленобласти полицейские стреляли по машине, чтобы подросток ее остановил

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ленинградской области сотрудники полиции применили огнестрельное оружие для задержания автомобиля ВАЗ-2106, за рулем которого находился 16-летний подросток, сообщили 78.ru в ГУ МВД региона. Инцидент произошел в деревне Горка, где водитель отказался выполнить требование об остановке и попытался скрыться, спровоцировав преследование. Молодой человек катался на машине бабушки.

Сотрудники произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрел по колесам автомобиля, после чего машина была остановлена. Выяснилось, что несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, взял автомобиль без разрешения, чтобы прокатить друзей. Машина помещена на штрафстоянку, а все подростки переданы родителям.

Ранее на Кубани сбежавшие из Павловского реабилитационного центра подростки угнали автомобиль воспитателя и устроили опасную погоню на трассе М-4. По пути в Сочи трое подростков чуть не сбили работника КПП. Двух из них задержали, третьему удалось скрыться.

Во Владивостоке до этого родители уговорили 13-летнего сына взять вину на себя за ДТП с участием мотоцикла и машины. Появились доказательства, что в момент ДТП транспортным средством управлял глава семейства. Против отца составили несколько административных протоколов и возбудили уголовное дело.

Ленинградская область
угоны
машины
дети
