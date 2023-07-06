Полицейский из Омской области поставил карьеру под угрозу, убив шпица Полковнику полиции в Омской области грозит увольнение за убийство шпица при детях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области полковник Алексей Кудояр может быть уволен после того, как застрелил шпица на глазах у детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В июне 2022 года соседка полицейского услышала выстрел и нашла своего пса мертвым, а в убийстве заподозрила Кудояра.

В убитом шпице обнаружили дробь, полковник не признал вину.

Находясь на своей даче в селе Троицкое в Омской области, поссорившись со своей соседкой, полицейский застрелил ее шпица. По этому факту полиция проводила проверку, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — заявил источник.

Выстрел был к тому же рядом с детьми, подчеркнул он. По словам собеседника журналистов, Кудояр о чем-то договорился с хозяйкой собаки. После случившегося семья женщины переехала.

В пресс-службе областного УМВД подтвердили, что решают вопрос об увольнении сотрудника, готовится проверка.

Ранее в подмосковной Дубне мужчина выстрелил из духового ружья в голову соседке, которая нахамила ему в ответ на просьбу не выгуливать собаку под окнами жилого дома. Инцидент произошел на улице Вавилова. Сначала мужчина обратился к собачнице из окна квартиры, а затем подкараулил в подъезде. Женщину госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.