В Подмосковье женщине выстрелили в голову из-за выгула пса под окнами В Дубне мужчина выстрелил из духового ружья в голову соседке, выгуливавшей собаку под окнами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Дубне мужчина выстрелил из духового ружья в голову соседки, которая нахамила ему в ответ на просьбу не выгуливать собаку под окнами жилого дома, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Инцидент произошел на улице Вавилова. Сначала мужчина обратился к собачнице из окна квартиры, а затем подкараулил в подъезде.

Она отреагировала на его слова грубо, и когда заходила в подъезд, сосед выскочил лестничную площадку и выстрелил в нее, — рассказал источник.

Женщина осталась жива и госпитализирована. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что в Шахтах Ростовской области расследуется уголовное дело по факту убийства. 29-летнему подозреваемому, снимавшему квартиру на Делегатской улице, грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Причиной убийства стала громкая музыка, которую включил в подъезде сосед задержанного. В день трагедии убитый выпивал, из-за чего поругался с женщиной. Та выгнала его в подъезд, где мужчина начал шуметь и громко слушать музыку. В ходе конфликта мужчины вышли на улицу, где задержанный несколько раз ударил своего соседа ножом, один из ударов попал в сердце.