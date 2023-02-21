Полицейские спасли бабушку с внучкой из пожара под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое полицейских спасли бабушку с внучкой из пожара в общежитии в Куйбышево Новосибирской области. Женщина с десятилетней малышкой на руках не могла самостоятельно выбраться из горящего здания из-за решеток на окнах. Выход к двери был заблокирован из-за дыма, сообщает «КП — Новосибирск».

В дежурной части сказали, что пожар в общежитии, надо быть там. Мы поехали следом. Тут слышим из квартиры на первом этаже, из-за решетки, крики о помощи. На подоконнике сидела маленькая девочка, которую спешно одевала женщина. Она кричала, что ребенку плохо, при этом сама чуть не теряла сознание — было большое задымление, — поделился сержант полиции Владимир Клименок.

Полицейские рассказали, что пока пожарные эвакуировали людей с других этажей, они выломали решетки на окнах. Правоохранители забрали малышку и помогли выбраться женщине. Уже на улице она вспомнила, что в комнате остался еще и кот. Тогда напарник Владимира Фаниль Рафиков решил вытащить животное из квартиры.

Напарник, Фаниль Рафиков, полез за котом. В дыму ничего не было видно, нашел его с помощью фонарика, а потом передал хозяйке. Потом приехали родители ребенка, увезли девочку. К общежитию подошел автобус из районной администрации. Туда направили греться всех жителей. Мы знаем, что с ребенком все хорошо, малышка из-за пожара не пострадала, — рассказывает Клемонок.

Полицейские остались помогать остальным жителям общежития выбираться из горящего здания. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители спасли еще четырех человек со второго этажа, в том числе шестимесячного младенца.

Ранее в Москве из горящего здания автосервиса спасли трех человек. Огонь охватил площадь в 1500 кв. м, к тушению были привлечены 173 спасателя и 51 единица техники.