Полеты самолетов запретили над одним из российских городов Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги

Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Калуги (Грабцево). Мера принята для обеспечения безопасности полетов, указала пресс-служба Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта не уточнило, с чем именно связаны ограничения, но подчеркнуло, что решение продиктовано необходимостью гарантировать безопасность воздушных судов и пассажиров.

На время действия ограничений аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Пассажирам, планирующим вылет из Калуги или прибытие в город, рекомендуют следить за информацией на табло и в официальных каналах авиаперевозчиков. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

