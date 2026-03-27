Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 22:44

Полеты самолетов запретили над одним из российских городов

Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Калуги (Грабцево). Мера принята для обеспечения безопасности полетов, указала пресс-служба Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта не уточнило, с чем именно связаны ограничения, но подчеркнуло, что решение продиктовано необходимостью гарантировать безопасность воздушных судов и пассажиров.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении Росавиации.

На время действия ограничений аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Пассажирам, планирующим вылет из Калуги или прибытие в город, рекомендуют следить за информацией на табло и в официальных каналах авиаперевозчиков. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой с начала военной операции США и Израиля против Ирана составил 560. Агентство Bloomberg проинформировало, что резкое подорожание произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива. Так, средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу выросла до $3318 (272,5 тыс. рублей).

Росавиация
ограничения
полеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сломает зубы о Харк: как нефтяной маневр Ирана поможет победить США
Лавров связался с Ираном для проведения срочных переговоров
Полеты самолетов запретили над одним из российских городов
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
Раскрыто, что в США решили по наземной операции в Иране
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Рубио ответил на вопрос о новых переговорах по Украине
Стало известно, что Трамп думает об Иране
ВСУ переквалифицировали бойцов ПВО в пехоту с плачевным результатом
КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы
«Без понятия, откуда деньги»: где Лерчек взяла миллионы на новый бизнес
Родственники мобилизованных ВСУ идут на связь со спецслужбами
В Росавиации приняли решение о полетах над Израилем и Ираном
Военкомы ТЦК похитили женщину с ребенком
ВСУ признали начало боев за Славянск и Краматорск
Гутерриш принял важное решение по Ормузу на фоне угроз Трампа
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.