Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками бизнесмена Шамояна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурантами дела о похищении девушки в Тамбове, отказавшейся выйти замуж за двоюродного брата, стали родственники известного бизнесмена, лидера курдской общины Джамала Шамояна, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 2020 году предпринимателя осудили за хищение 110 млн рублей при ремонте дорог, однако ему удалось скрыться от правосудия.

Вся троица [похитителей] — родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна. Еще в 2020 году его осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание так и не понес — его местонахождение неизвестно и по сей день, — говорится в сообщении.

По данным МВД, Шамоян по-прежнему находится в базе розыска правоохранительных органов.

В Тамбове трое мужчин похитили 18-летнюю девушку после того, как родители отказались выдавать ее замуж. По подозрению в совершении преступления был задержан один из трех мужчин, который и собирался стать женихом. Его отец и брат, участвовавшие в похищении, объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).