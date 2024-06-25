Погибшего во время теракта в Дагестане священника представят к награде Меликов: погибшего во время теракта в Дербенте отца Николая представят к награде

Фото: AP/TASS

Погибшего во время теракта в Дербенте протоиерея Николая Котельникова представят к ордену Мужества, сообщил на сессии регионального парламента глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, которые передает ТАСС, священнослужитель являлся духовником не только для православных, но и для мусульман, которые приезжали к нему из соседних стран. Также, по его словам, к орденам Мужества представят и погибших сотрудников полиции.

Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая, который являлся духовником не только для православных, [но и] для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана, — сказал руководитель региона.

Ранее сообщалось, что убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц. В ходе планирования были четко обозначены и другие объекты для удара. В частности, террористами упоминались синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе.