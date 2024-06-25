Стала известна главная цель террористов в Дагестане «Известия»: протоиерей Котельников был основной целью террористов в Дербенте

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее, сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к расследованию источник. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

Изучение переписок в изъятых у террористов смартфонах говорит о том, что именно настоятеля храма они заранее избрали одной из основных целей своей атаки, — сообщил источник.

Он добавил, что в ходе планирования были четко обозначены и другие объекты для атаки. В частности, террористами упоминались синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать. Он подчеркнул, что убийством православного священника террористы продемонстрировали свою «дьявольскую сущность».

Он добавил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил попытки разжечь межрелигиозную рознь. Кипшидзе отметил, что Православная церковь молится, чтобы раны, нанесенные террористами, затянулись.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе.