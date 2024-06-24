«Дьявольская сущность»: в РПЦ резко высказались о терактах в Дагестане Представитель РПЦ Кипшидзе: стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вахтанг Кипшидзе

Стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать, заявил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что убийством православного священника террористы продемонстрировали свою «дьявольскую сущность».

Этим убийством они продемонстрировали свою дьявольскую сущность, и, конечно, этому не может быть никаких оправданий. Думаю, что все, кто поддерживает такого рода террористические действия, должны получить должную оценку со стороны правоохранительных органов, — высказался Кипшидзе.

По словам представителя РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил попытки разжечь межрелигиозную рознь. Кипшидзе отметил, что Православная церковь молится, чтобы раны, нанесенные террористами, затянулись.

Молимся, чтобы жизнь вошла в свое мирное русло и чтобы действиями властей были устранены возможности формирования террористической угрозы. Разумеется, наши молитвы и об упокоении священнослужителя, который стал одной из первых жертв террористов, — добавил представитель РПЦ.

Главный раввин России Берл Лазар ранее выразил соболезнования в связи с двойным терактом в Дагестане. В пресс-службе раввина сообщили, что вся община потрясена «подлым преступлением».