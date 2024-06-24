Главный раввин России осудил двойной теракт в Дагестане Главный раввин России назвал подлым преступлением двойной теракт в Дагестане

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования в связи с двойным терактом в Дагестане, сообщили в пресс-службе раввина. В разговоре с NEWS.ru там отметили, что вся община потрясена «подлым преступлением».

Вся наша община потрясена подлым преступлением — двойным терактом в Дагестане. Всего полгода назад мы были свидетелями бесчинств террористов в махачкалинском аэропорту и в Хасавьюрте: и вот новое нападение, еще более страшное, с многочисленными жертвами. Вся наша община скорбит вместе с родственниками погибших, — отметил представитель раввина.

В пресс-службе предположили, что целями терактов неслучайно были выбраны синагога и православная церковь. Там подчеркнули, что религия — это стремление к миру, добру, уважению и взаимопомощи, а данные понятия всегда чужды экстремистам.

Главное, что мы должны сделать вместе — это обеспечить мобилизацию всего общества на непримиримую и бескомпромиссную борьбу с носителями человеконенавистнической идеологии, чтобы земля горела у них под ногами, чтобы ни в одном городе, ни в одном селе, ни в одном доме они не чувствовали себя в безопасности! Террористической банде мы должны противопоставить солидарность и единство людей, — добавили в пресс-службе.

Раненый полицейский ранее рассказал, что террористы в Махачкале во время погони остановились на дороге, дождались полицейских и открыли по ним огонь из автоматов. По его словам, он прибыл на подмогу. В этот момент машина с злоумышленниками проехала мимо него.