Раненый полицейский рассказал о преследовании террористов в Махачкале Раненый сержант: махачкалинские террористы поджидали полицейских на дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Террористы в Махачкале во время погони остановились на дороге, дождались полицейских и открыли по ним огонь из автоматов, приводит RT слова раненого стража порядка. По его словам, он прибыл на подмогу. В этот момент машина со злоумышленниками проехала мимо него. Он бросился в погоню, однако не успел даже перезарядить оружие, как получил ранения.

Я развернулся, чтобы поехать за ними. Думал остановить их, — рассказывает сержант.

Ранее сообщалось, что одним из погибших полицейских при перестрелке с террористами в Дагестане стал уроженец Тюмени лейтенант полиции Виталий Мезенцев. Ему был 31 год, у него осталось как минимум двое детей. Официальная пресс-служба главка МВД региона не стала ни подтверждать, ни опровергать эти данные. Там заверили, что комментарий по ситуации появится позже.

Накануне в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Боевики также обстреляли машину с полицейскими в дагестанском селе Сергокалы.

В результате теракта погибло 15 полицейских. Погибшими среди мирных жителей числятся четыре человека, включая священнослужителя, сообщили в пресс-службе СК России по Республике Дагестан.