Раскрыта личность одного из погибших при перестрелке в Дагестане силовиков В дагестанской перестрелке с боевиками погиб полицейский из Тюмени

Фото: СК РФ

Место нападения на сотрудников полиции в Дербенте

Одним из погибших полицейских при перестрелке с террористами в Дагестане стал уроженец Тюмени лейтенант полиции Виталий Мезенцев, сообщает портал 72.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальная пресс-служба главка МВД региона не стала ни подтверждать, ни опровергать эти данные. Там заверили, что комментарий по ситуации появится позже.

Известно, что Мезенцеву был 31 год. Судя по архивным фото из соцсетей, у него осталось как минимум двое детей. Источник утверждает, что погибший родом из Заводоуковска.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в терактах в Дагестане пострадали двое человек из Тюменской области, но официальных подтверждений этой информации пока не появилось.

23 июня в Дербенте и Махачкале злоумышленники напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате был убит священник в Дербенте. Кроме того, при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале погиб сторож церкви. Боевики также обстреляли машину с полицейскими в дагестанском селе Сергокалы. Террористы использовали иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку, рассказали в правоохранительных органах.