Сотрудник полиции Зелимхан Кокорхоев, погибший во время нападения на пост ДПС в Ингушетии, похоронен в селе Средние Ачалуки. С покойным простились коллеги, родственники, местные чиновники и религиозные деятели.
Стражу порядка было 34 года. Он служил в звании старшего лейтенанта. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей,
Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря 2019 года. В результате инцидента погибли сотрудник полиции и один из злоумышленников. Позже оперативники установили личности атаковавших.
Находящийся в больнице нападавший — некто Имагожев. Убитый непосредственно во время атаки — Мизиев, родственник Магомеда Мизиева, который также погиб, напав на полицейских в 2017 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали Центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших — 18-летнего Микаила Мизиева.
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