https://static.news.ru/photo/c91ede62-2c7d-11ea-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции Зелимхан Кокорхоев, погибший во время нападения на пост ДПС в Ингушетии, похоронен в селе Средние Ачалуки. С покойным простились коллеги, родственники, местные чиновники и религиозные деятели.

Стражу порядка было 34 года. Он служил в звании старшего лейтенанта. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей, пишет «Интерфакс». В органах он работал с 2005 года.

Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря 2019 года. В результате инцидента погибли сотрудник полиции и один из злоумышленников. Позже оперативники установили личности атаковавших.

Находящийся в больнице нападавший — некто Имагожев. Убитый непосредственно во время атаки — Мизиев, родственник Магомеда Мизиева, который также погиб, напав на полицейских в 2017 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали Центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших — 18-летнего Микаила Мизиева.