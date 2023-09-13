Поджигателя сотовой вышки задержали в Санкт-Петербурге SHOT: в Петербурге задержали диверсанта, который поджег сотовую вышку

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В Санкт-Петербурге сотрудники силовых служб задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, задержанным оказался 41-летний местный безработный. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

По данным SHOT, 11 сентября диверсант мог поджечь вышку сотовой связи на улице Брянцева в Санкт-Петербурге. Отмечается, что оборудование было повреждено. Старший инженер вышки определил по следам, что вышку кто-то поджег. Он вызвал сотрудников экстренных служб.

Задержание подозреваемого прошло вечером 12 сентября. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о диверсии.

Ранее в Новосибирске за серию диверсий на железной дороге задержали троих человек, двое из которых — несовершеннолетние. Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, один из задержанных признался, что получил задание поджечь релейную станцию в переписке в мессенджере. За диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей.

До этого полиция задержала жителя Подмосковья, совершившего два поджога релейных шкафов по заданию онлайн-кураторов. Мужчина признался, что сделал это за $600. Теперь 60-летнему россиянину грозит срок по статье о теракте.