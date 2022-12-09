Подсчитан многомиллиардный ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» Страховщики: размер выплат по пожару в Химках может доходить до 30 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая сумма страховых выплат после пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье может достичь 30 млрд рублей, заявил в беседе с РБК представитель Всероссийского союза страховщиков. Это оценка для всего комплекса зданий ТЦ и сгоревших автомобилей снаружи, уточнил он.

В случае если весь комплекс зданий «Мега», а также находящиеся рядом сооружения или автомобили сгорят, страховые выплаты могут составить около 20–30 млрд рублей, — отметил страховщик.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. На данный момент пожар локализован. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию. Рабочие покинули помещение во время пожара, не сумев потушить его. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар мог возникнуть в результате поджога.