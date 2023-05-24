Подросток в Сургуте умер во сне от смеси таблеток с вейпом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургуте девятиклассник умер во сне после того, как смешал жидкость для электронного испарителя с таблетками от эпилепсии, пишет Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, мать подростка знала о том, что сын пристрастился к вейпу, но не вмешивалась в его жизнь.

Подросток нормально учился в школе, дружил с одноклассниками и оканчивал девятый класс. Но за пару дней до выпускного мать услышала из его комнаты странные звуки, которые не были похожи на храп. Около 5 часов утра ее разбудил крик мужа, который обнаружил сына уже без пульса.

Родители проверили портфель и нашли там таблетки, которые погубили сына. Мальчик измельчил их и засыпал в жидкость для вейпа, что оказалось смертельной смесью.

Ранее в Саратовской области в одной из школ города Балашова произошло массовое отравление жидкостью для вейпа, где семерым ученикам впоследствии потребовалась госпитализация. СМИ писали, что на перемене один из учеников седьмого класса разбил флакон с жидкостью для электронной сигареты и несколько подростков, стоящих рядом, надышались парами.

Также в Уфе в канун Нового года скончалась девятиклассница, которую нашли мертвой в подъезде жилого дома с пеной у рта. У школьницы при себе обнаружили вейп и курительную жидкость.