Подросток ударом порвал селезенку 12-летнему приятелю в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток избил своего 12-летнего друга на территории детского центра «Остров сокровищ», сообщает издание 78.RU со ссылкой на источник. По его данным, у пострадавшего диагностировали разрыв селезенки, сейчас он находится на лечении в больнице.

По информации 78.RU, конфликт между несовершеннолетними произошел 19 мая в здании детского центра на Парфеновской улице. Группа детей начала нападать на 11-летнего мальчика, тот в ответ повалил на землю одного из них. Это заметил другой 15-летний подросток, он подошел и ударил в живот товарища. Позднее пострадавшему вызвали скорую. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в одной из школ в столичном районе Коптево четверо подростков жестоко избили одноклассника на перемене. Они напали на школьника и начали бить его руками и ногами, в результате чего ученик получил травмы живота и головы. Позднее мать доставила ребенка в больницу, откуда о произошедшем сообщила в полицию. По факту инцидента проводилась проверка.