09 февраля 2026 в 15:57

Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы

Автомобили сотрудников полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе Автомобили сотрудников полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости
Обвиняемый в нападении на студентов в общежитии в Уфе подросток принес извинения пострадавшим, сообщает ТАСС. Он отметил, что раскаивается в содеянном.

Хочу принести извинения всем пострадавшим от моих рук, я раскаиваюсь в содеянном, — сказал подросток.

Ранее появилась информация о нападении с применением ножа в общежитии медицинского вуза в Уфе. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты. Пострадали шесть человек, среди которых оказался один ребенок. Три человека доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным Следственного комитета РФ, напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Суд отправил подозреваемого под стражу. Он пробудет под арестом два месяца.

Юрист Илья Русяев заявил, что подозреваемый сможет избежать наказания в случае признания невменяемым. Он отметил, что исход дела определит судебно-психиатрическая экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения несовершеннолетнего с ножом на студентов. По версии следствия, должностные лица не приняли достаточных мер для профилактической работы с учащимся, у которого были признаки отклоняющегося поведения.

Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
