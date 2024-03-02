Подростки в Перми избили инвалида и сняли избиение на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми подростки на улице напали на инвалида и сняли избиение на видео, пишет издание «Подъем». В региональном главке МВД сообщили, что начали проверку, при этом обращений от пострадавшего к ним не поступало.

По информации, размещенной в интернете, зарегистрирован материал проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности людей, — сообщили в полиции.

На опубликованном видео видно, как юноша наносит мужчине удары по лицу, туловищу и голове руками и ногами. Пострадавшему пришлось спасаться бегством.

Ранее на этой неделе в Подмосковье около 20 подростков толпой избили мужчину, который пытался заступиться за юношу. Очевидец рассказал, что нападение было совершено в Волоколамске. Мужчину пинали и брызгали ему в лицо перцовым баллончиком.

В середине февраля в Краснодаре слабовидящая женщина-инвалид, работающая в службе доставки, избила свою собаку-поводыря. На видео с камер наблюдения попал момент, как курьер пинала лабрадора по морде. Местные волонтеры заявили, что найдут женщину и заберут у нее питомца, чтобы найти для пса более достойного хозяина.

В начале года в Краснодарском крае до смерти избили 17-летнего студента-инвалида. Это произошло в станице Северской, окровавленное тело обнаружили 1 января рядом с магазином. СМИ писали, что причиной смерти стала субдуральная гематома головного мозга.