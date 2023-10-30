Подростки украли на заводе противогазы и обстреляли сторожа В Уфе школьники обстреляли из пневматики сторожа завода, попавшись на краже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии двое 13-летних школьников украли на заводе противогазы и обстреляли заметившего их сторожа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Подростков задержала полиция.

Случай произошел в Уфе. Школьники, познакомившиеся на основе общего увлечения военной тематикой, решили пробраться в бомбоубежище завода «Электроаппарат», чтобы похитить хранящиеся там противогазы. Один из них коллекционировал такие предметы, а другой продавал в интернете.

Подросткам удалось украсть один противогаз и два подсумка, но они были замечены охранником предприятия. Тот стал кричать, а один из школьников в ответ открыл стрельбу из пневматического пистолета. После этого он побежал к выходу, где попал в руки сотрудника МВД.

После задержания обоих подростков доставили в отдел полиции. Там у них изъяли похищенное, а также пистолет, пули, газовые баллоны. В отношении родителей школьников был составлен административный протокол о неисполнении ими своих обязанностей.

Ранее 15-летний студент Невского колледжа им. Неболсина открыл стрельбу из пневматического оружия в центре Санкт-Петербурга. Подросток пытался отобрать у сверстника электронную сигарету, но получил отказ. После этого он выстрелил в пострадавшего 12 раз, а потом стал бить кулаками. Его задержала полиция, в отделении он признал свою вину.