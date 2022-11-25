Подростка, убившего пятиклассника, объявили в федеральный розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летнего подростка, убившего пятиклассника Артема в Нижнем Новгороде, объявили в федеральный розыск, сообщает SHOT. По информации Telegram-канала, школьник скрывается вместе с отцом. Убийство произошло еще в начале июля.

Мать малолетнего преступника, признавшегося в убийстве, сообщила, что отец семейства увез сына в неизвестном направлении. Он оставил супруге записку, в которой написано следующее: «Увез (сына. — NEWS.ru) от беззакония, руки не опускай, борись до конца».

7 июня СК по Нижнему Новгороду сообщило, что 13-летний подросток нанес множественные ножевые ранения 12-летнему знакомому из-за того, что тот не хотел с ним общаться. Ребенок скончался. ЧП произошло вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района. Местонахождение нападавшего оперативно вычислили сотрудники СК. Его поместили в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

До этого в Даниловском районе Волгоградской области обнаружили тело пропавшего 3 июня мальчика. Специалисты не обнаружили на нем признаков насильственной смерти, поэтому следствие считает, что ребенок утонул.