Подозреваемых во взяточничестве чиновников арестовали в Уфе

https://static.news.ru/photo/8335e108-07a0-11eb-8282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое чиновников администрации Уфы арестованы судом по подозрению в покушении на получение взятки в размере 10 млн рублей (ч. 3 ст. 30 — ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Речь идёт о 32-летнем начальнике отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений и его 38-летнем заместителе. По версии следствия, в августе они предложили представителю одной из строительных организаций за взятку выдать разрешение на возведение гостиницы в Октябрьском районе города. Кроме того, чиновники пообещали своё покровительство в ходе реализации проекта.

Посредником во взяточничестве выступил двоюродный брат начальника отдела, а тот, в свою очередь, попросил забрать незаконное вознаграждение своего знакомого. Последний об их предназначении не догадывался.

Преступный факт был выявлен в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ, и после передачи денежных средств подозреваемые были задержаны, — сообщается на сайте СКР по Башкирии.

В отношении посредника во взяточничестве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что перед судом за взятку предстанет бывший замглавы Барнаула Сергей Дёмин. Знакомый чиновника оплатил ему в 2019 году турпоездку в Испанию за помощь в назначении на должность главы АО СЗ «Барнаулкапстрой». Позже они вместе потребовали у директора юрлица, занимающегося строительством многоквартирного дома по заказу «Барнаулкапстроя», 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного здания. Сотрудники ФСБ задержали Дёмина после получения части взятки.