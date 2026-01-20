Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт

В Московской области хирурги Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого мальчика, проглотившего металлический болт, пишет «Москва 24» со ссылкой на Минздрав региона. Малышу провели малотравматичную операцию, которая продлилась около 15 минут.

В ходе процедуры медики извлекли болт из желудка ребенка с помощью эндоскопической петли. Инородный предмет был достаточно крупным и мог вызвать осложнения. В частности, ребенку грозили непроходимость, повреждения стенок желудка или кишечника с последующим развитием перитонита.

Благодаря оперативной реакции родителей и действиям врачей проглоченный предмет не успел навредить организму ребенка. Мальчика уже выписали домой.

Ранее в Подмосковье медики провели успешную операцию по спасению годовалого ребенка, который сел на швейную иглу. Маленького пациента доставили в ДКЦ имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи. Он испытывал сильную боль, которая не позволяла ему встать.