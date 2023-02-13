Подмосковная земля поглотила трактор В Балашихе снегоуборочный трактор полностью провалился под асфальт

Фото: Социальные сети

В подмосковном городе Балашиха снегоуборочный трактор полностью провалился под асфальт, кадры инцидента опубликовал Telegram-канал RT. Из-за аварии жители ближайших домов на время остались без воды и электричества.

11 января в Гатчине Ленинградской области водитель снегоуборочной техники не заметил скатившегося с горки ребенка и полностью засыпал его снегом. Прохожие смогли откопать мальчика. Отмечается, что инцидент произошел, когда ребенок днем катался с горки. В какой-то момент водитель снегоуборочной техники, не заметив мальчика, вывалил на него снег из ковша.

14 января двое жителей Красноярского края угнали трактор и попытались сбежать от полиции. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, на них заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц). Угонщикам может грозить до семи лет лишения свободы. В Сети опубликовано видео с моментом погони.