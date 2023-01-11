В Ленобласти трактор засыпал съехавшего с горки ребенка снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гатчине Ленинградской области водитель снегоуборочной техники не заметил скатившегося с горки ребенка и полностью засыпал его снегом. Прохожие смогли откопать мальчика, сообщается в группе «Подслушано Гатчина» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел, когда ребенок днем катался с горки. В какой-то момент водитель снегоуборочной техники, не заметив мальчика, вывалил на него снег из ковша. Один из мужчин сумел быстро откопать мальчика лопатой.

Ранее звезда киновселенной «Марвел» Джереми Реннер получил серьезные травмы, попав под собственный снегоуборочный комбайн. В результате актер потерял много крови. При этом один из соседей помог наложить на ногу Реннера жгут до приезда медиков.

До этого в Новосибирске наледь с крыши пятиэтажки обрушилась на восьмилетнего мальчика. По сообщению спасателей, ребенок получил травмы, их характер и подробности о состоянии несовершеннолетнего не уточняются.